Заседание МПК Азербайджан-РФ намечено на апрель-май 2022г

Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном (МПК) пройдёт в Баку в апреле-мае, сообщает пресс-служба Кремля.
"Очередное, 20-е заседание МПК намечено провести в апреле-мае 2022 г. в Баку", - говорится в материалах Кремля к российско-азербайджанским переговорам.
МПК - рабочий механизм, регулирующий на государственном уровне вопросы российско-азербайджанских торгово-экономических отношений.
В прошлом году заседание МПК состоялось в Москве.
A.Гусейнова
Автодорога в обход Лачина будет сдана в эксплуатацию летом - ГААД
Алиев возложил венок к могиле неизвестного солдата в Москве
Убытки от пожара на судне, перевозившем несколько тысяч люксовых автомобилей, оценены почти в $450 млн
«Спутник V» возможно будет производиться в Азербайджане
Двое азербайджанских пограничников получили ранения при задержании наркокурьеров на границе с Ираном
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Ответные меры ЕС на признание Россией "ДНР" и "ЛНР" "будут мощными" - премьер Швеции
Эрдоган призвал Россию и Украину следовать нормам международного права, назвал признание "ЛНР" и "ДНР" неприемлемым
Зеленский допустил введение военного положения на Украине в случае полномасштабного вторжения
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Денежные переводы «Золотая Корона» теперь в приложении Yelo!
Компании Башкортостана приняли участие в CEO Breakfast BAKU
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров