Заседание МПК Азербайджан-РФ намечено на апрель-май 2022г

Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном (МПК) пройдёт в Баку в апреле-мае, сообщает пресс-служба Кремля. "Очередное, 20-е заседание МПК намечено провести в апреле-мае 2022 г. в Баку", - говорится в материалах Кремля к российско-азербайджанским переговорам. МПК - рабочий механизм, регулирующий на государственном уровне вопросы российско-азербайджанских торгово-экономических отношений. В прошлом году заседание МПК состоялось в Москве. A.Гусейнова

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