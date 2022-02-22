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Бизнес и законодательство 22.02.2022 14:36

Заседание МПК Азербайджан-РФ намечено на апрель-май 2022г

Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном (МПК) пройдёт в Баку в апреле-мае, сообщает пресс-служба Кремля.

"Очередное, 20-е заседание МПК намечено провести в апреле-мае 2022 г. в Баку", - говорится в материалах Кремля к российско-азербайджанским переговорам.

МПК - рабочий механизм, регулирующий на государственном уровне вопросы российско-азербайджанских торгово-экономических отношений.

В прошлом году заседание МПК состоялось в Москве.

A.Гусейнова

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МПК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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