Азербайджан готов провести у себя встречу представителей России и Украины - помощник президента

Азербайджан готов провести у себя встречу представителей России и Украины. Об этом в кулуарах Дипломатического форума в Анталье (Турция) заявил журналистам в субботу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Такое предложение от Украины поступило и Азербайджану. Если будут такие намерения, то мы всегда готовы провести у себя эту встречу», - приводят СМИ его слова.
Гаджиев отметил, что ранее в Азербайджане проводились встречи высокопоставленных представителей США и России, а также переговоры по линии НАТО-Россия.
«Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, а является председателем Движения неприсоединения. Исходя из этого, полагаем, что каждая из сторон может чувствовать себя комфортно», - заявил он.
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