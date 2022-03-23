МИД посоветовал Армении не вмешиваться во внутренние дела Баку

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на заявления внешнеполитического ведомства Армении по поводу газоснабжения зоны временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана в Карабахе.

"МИД Армении несколько дней назад пытался вмешаться во внутренние дела Баку, комментируя участие международных организаций в мероприятии на территории Азербайджана, а теперь пытается сделать это вновь, по другой теме", - сказала Абдуллаева, сообщили в МИД.

По ее словам, "неконструктивное поведение Армении, которая раз за разом выступает с необоснованными претензиями, выявляет истинную сущность этой страны".

"Наша рекомендация Армении состоит в том, чтобы обеспечить выполнение взятых на себя обязательств в рамках трехсторонних заявлений (по Карабаху - ИФ), в том числе вывести остатки своих вооруженных сил из региона, и таким образом способствовать региональному миру и безопасности, а не выдвигать безосновательные и незаконные обвинения", - подчеркнула Абдуллаева.