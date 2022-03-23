Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.03.2022 14:05

МИД посоветовал Армении не вмешиваться во внутренние дела Баку

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на заявления внешнеполитического ведомства Армении по поводу газоснабжения зоны временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана в Карабахе.

"МИД Армении несколько дней назад пытался вмешаться во внутренние дела Баку, комментируя участие международных организаций в мероприятии на территории Азербайджана, а теперь пытается сделать это вновь, по другой теме", - сказала Абдуллаева, сообщили в МИД.

По ее словам, "неконструктивное поведение Армении, которая раз за разом выступает с необоснованными претензиями, выявляет истинную сущность этой страны".

"Наша рекомендация Армении состоит в том, чтобы обеспечить выполнение взятых на себя обязательств в рамках трехсторонних заявлений (по Карабаху - ИФ), в том числе вывести остатки своих вооруженных сил из региона, и таким образом способствовать региональному миру и безопасности, а не выдвигать безосновательные и незаконные обвинения", - подчеркнула Абдуллаева.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Байрамов и Лавров по телефону обсудили Карабах и ситуацию вокруг Украины - МИД Азербайджана В Баку отреагировали на протест Еревана из-за участия представительницы ООН в заседании в Шуше Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и вокруг Украины Азербайджан и Гамбия договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций Азербайджан и СВМДА обсудили подготовку к саммиту международного форума Верховный представитель UNAOC анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании с Азербайджаном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az