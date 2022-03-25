Министры обороны Азербайджана и РФ провели переговоры по телефону

В пятницу состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и министра обороны России Сергея Шойгу, сообщили в Минобороны РФ. "Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию (в зоне временного пребывания российского миротворческого контингента - ИФ) в Карабахе и поддержание безопасности на Южном Кавказе", - говорится в сообщении. "Стороны также обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и гуманитарной обстановке в зоне её проведения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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