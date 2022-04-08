Египетские компании заинтересованы в строительных проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре - Посол

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял копии верительных грамот нового посла Египта в Баку Хишама Мохамеда Наги Абдель Хамида, сообщили в МИД Азербайджана.

"В ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, науки, образования, энергетики, туризма, воздушного транспорта и т.д.", - отмечается в сообщении.

Байрамов и Абдель Хамид также отметили тесное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, в том числе ООН, ОИС и Движения неприсоединения, подчеркнув важность дальнейшего расширения этого сотрудничества.

"Посол заявил, что египетские компании заинтересованы в строительных проектах на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились продолжать политические консультации между внешнеполитическими ведомствами обеих стран.