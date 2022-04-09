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Внешняя политика 09.04.2022 16:40

Путин и Алиев обсудили итоги переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе - Кремль

По инициативе азербайджанской стороны во вторник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что была подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху от 10 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.

"Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в сообщении.

Подтвержден обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по актуальной повестке дня двусторонних отношений, информирует Кремль.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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