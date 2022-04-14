Зеленский заявил, что не получал сообщений относительно визита президента Германии в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его Офис не получал обращения от коллег из Германии по поводу визита немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Относительно Германии: я, как президент, и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии относительно визита в Украину", - заявил Зеленский на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве в среду.

Он добавил, что Украина готова "быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики".