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СНГ 14.04.2022 01:30

Зеленский заявил, что не получал сообщений относительно визита президента Германии в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его Офис не получал обращения от коллег из Германии по поводу визита немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Относительно Германии: я, как президент, и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии относительно визита в Украину", - заявил Зеленский на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве в среду.

Он добавил, что Украина готова "быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики".

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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