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Социум 15.04.2022 17:19

Число браков в Азербайджане в январе-феврале увеличилось в 1,7 раза, разводов – на 3,6%

Численность населения Азербайджана в январе-феврале 2022 года увеличилась на 8 тыс. 98 человек или на 0,07% - до 10 млн 164,464 тыс. на 1 марта 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 52,9% населения страны, в сельской местности – 47,1%. При этом 50% населения составляют мужчины, 50% - женщины.

В январе-феврале в республике родились 20 тыс. 462 младенцев, что на 2,5% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 12,6. Мальчики составили 53,3% родившихся детей, девочки – 46,7%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 616 двойняшек, 33 тройняшки.

За прошедший период в Азербайджане умерли 12 тыс. 557 человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,7 (в январе-феврале 2021 года уровень смертности составлял 8,2 - ИФ).

В январе-феврале 2022 года в республике зарегистрировано 9,606 тыс. браков (рост в 1,7 раза по сравнению с январем-февралем 2021г) и 1,505 тыс. разводов (рост на 3,6%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БРАКИ/РАЗВОДЫ, НАСЕЛЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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