Баку и Тбилиси обсудили унификацию ставок акцизов на товары, произведенные в Азербайджане и Грузии

Унификацию ставок акцизов на произведенные в Азербайджане и Грузии товары обсудили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Об этом сообщил Джаббаров.
«В ходе встречи с вице-премьер-министром, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили мы обменялись мнениями о расширении торговых отношений между двумя странами, продвижении инвестиционного сотрудничества, унификации ставок акцизов на товары, произведенные в Грузии и Азербайджане, и реализации совместных проектов», - написал он в субботу в твиттере.
Р.Керимов
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