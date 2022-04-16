Баку и Тбилиси обсудили унификацию ставок акцизов на товары, произведенные в Азербайджане и Грузии

Унификацию ставок акцизов на произведенные в Азербайджане и Грузии товары обсудили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Об этом сообщил Джаббаров.

«В ходе встречи с вице-премьер-министром, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили мы обменялись мнениями о расширении торговых отношений между двумя странами, продвижении инвестиционного сотрудничества, унификации ставок акцизов на товары, произведенные в Грузии и Азербайджане, и реализации совместных проектов», - написал он в субботу в твиттере.

Р.Керимов