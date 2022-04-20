НАТО заявила об открытых дверях альянса для Грузии

Двери НАТО открыты для Грузии, заявил заместитель помощника генерального секретаря альянса Джеймс Аппатурай.
"Двери НАТО остаются открытыми для вашей страны. Большинство населения Грузии поддерживает вступление Грузии в НАТО, и это записано в вашей Конституции. Мы желаем увидеть у вас продолжение реформ, мы также хотим видеть менее поляризованную среду в вашей стране", - заявил Аппатурай журналистам в Тбилиси.
Он сообщил, что прибыл в Грузию обсудить с правительством и парламентом новые инициативы и предложения, связанные с интеграцией Грузии с НАТО.
"Главы МИД стран членов НАТО на последнем министериале приняли решение усилить поддержку стран, которые испытывают угрозу со стороны России, и мы работаем в этом направлении", - сказал Аппатурай.
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