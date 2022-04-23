Анкара и Киев обсудили возвращение турецких торговых судов и самолетов из Украины

Министры обороны Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников в ходе телефонного разговора в субботу обсудили возвращение турецких торговых судов и самолетов из Украины, ссылаясь на министерство национальной обороны Турции, сообщает «Анадолу».

«Собеседники затронули тему безопасного возвращения турецких торговых судов, которые находятся в портах Украины, а также военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции», - пишет издание.

Акар подчеркнул, что Анкара готова и далее прилагать усилия для поставок гуманитарных грузов в Украину, отметив необходимость скорейшего прекращения огня, говорится в сообщении.