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Регион 23.04.2022 18:04

Анкара и Киев обсудили возвращение турецких торговых судов и самолетов из Украины

Министры обороны Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников в ходе телефонного разговора в субботу обсудили возвращение турецких торговых судов и самолетов из Украины, ссылаясь на министерство национальной обороны Турции, сообщает «Анадолу».

«Собеседники затронули тему безопасного возвращения турецких торговых судов, которые находятся в портах Украины, а также военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции», - пишет издание.

Акар подчеркнул, что Анкара готова и далее прилагать усилия для поставок гуманитарных грузов в Украину, отметив необходимость скорейшего прекращения огня, говорится в сообщении.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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