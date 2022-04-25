Азербайджан не будет расплачиваться за российский газ рублями - SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) опровергла информацию некоторых российских СМИ о том, что Азербайджан якобы будет проводить взаиморасчеты с Россией за импортируемый газ в рублях.
"В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
Как сообщалось, в настоящее время поставки российского газа в Азербайджан осуществляются в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного в июле 2021 года между госкомпанией "Азерконтракт" и группой "Газпром".
Срок действия соглашения - до 2023 года. Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее заявлял, что контракт предусматривает поставки на уровне 0,5 млн кубометров газа в сутки.
Госкомпания "Азерконтракт" в 2021 году обеспечил поставки в Россию 326,5 млн кубометров газа в Россию в рамках контракта по сезонному объему газу.
Н.Аббасова
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