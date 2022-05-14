Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 14.05.2022 09:09

Баку и Ташкент проведут в 2022г 11-е заседание межправкомиссии и политконсультации на уровне МИД

Баку и Ташкент проведут в 2022 году 11-е заседание Совместной узбекско-азербайджанской межправительственной комиссии по сотрудничеству и очередной раунд политических консультаций на уровне МИД стран в Ташкенте, сообщили в МИД Узбекистана.

Там отметили, что с необходимостью проведения мероприятий согласились в ходе переговоров в пятницу и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Встреча состоялась на полях очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе.

«Стороны согласились с необходимостью проведения в текущем году 11-го заседания Совместной узбекско-азербайджанской межправительственной комиссии по сотрудничеству и очередного раунда межмидовских политконсультаций в Ташкенте», - говорится в сообщении.

В МИД Узбекистана отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

«Стороны дали высокую оценку современному состоянию отношений стратегического партнерства, основой которых служат многовековые исторические связи двух братских народов и доверительные отношения, сложившиеся между лидерами Узбекистана и Азербайджана», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «в последнее время наблюдается значительная активизация контактов между деловыми кругами, возобновлено прямое авиационное сообщение, связывающее Ташкент с Баку».

«В этой связи подчеркнута обоюдная готовность к поиску новых возможностей для расширения взаимовыгодных торгово-экономических связей, в том числе посредством реализации перспективных проектов в приоритетных отраслях и направлениях, а также поощрения взаимодействия на уровне регионов», - заявили в МИД Узбекистана.

Согласно внешнеполитическому ведомству, в ходе переговоров особое внимание уделено вопросу дальнейшего углубления культурно-гуманитарных контактов.

«Выражен твердый настрой на активизацию гуманитарных обменов, содействие регулярному проведению совместных культурных мероприятий на территории Узбекистана и Азербайджана, реализацию проектов в сфере туризма», - говорится в сообщении.

В ходе встречи также состоялся обстоятельный обмен мнениями по наиболее важным аспектам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в том числе Организации тюркских государств и Шанхайской организации сотрудничества, добавили в МИД Узбекистана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, МИД


Похожие новости


Глава структуры ЛУКОЙЛа в Узбекистане назначен представителем президента НК в Азербайджане Ташкент поддерживает урегулирование в Карабахе в рамках территориальной целостности Азербайджана – посол в Баку Азербайджан и Узбекистан с начала 2019 года увеличили товарооборот на 72% - посол в Баку Азербайджан и Узбекистан планируют активизировать сотрудничество в сфере туризма AZAL с 30 июня открывает прямой рейс по маршруту Баку-Ташкент Ташкент готов к реализации с Баку перспективных проектов в сферах транспорта и энергетики - Мирзиеев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az