Баку и Ташкент проведут в 2022г 11-е заседание межправкомиссии и политконсультации на уровне МИД

Баку и Ташкент проведут в 2022 году 11-е заседание Совместной узбекско-азербайджанской межправительственной комиссии по сотрудничеству и очередной раунд политических консультаций на уровне МИД стран в Ташкенте, сообщили в МИД Узбекистана.

Там отметили, что с необходимостью проведения мероприятий согласились в ходе переговоров в пятницу и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Встреча состоялась на полях очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе.

«Стороны согласились с необходимостью проведения в текущем году 11-го заседания Совместной узбекско-азербайджанской межправительственной комиссии по сотрудничеству и очередного раунда межмидовских политконсультаций в Ташкенте», - говорится в сообщении.

В МИД Узбекистана отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

«Стороны дали высокую оценку современному состоянию отношений стратегического партнерства, основой которых служат многовековые исторические связи двух братских народов и доверительные отношения, сложившиеся между лидерами Узбекистана и Азербайджана», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «в последнее время наблюдается значительная активизация контактов между деловыми кругами, возобновлено прямое авиационное сообщение, связывающее Ташкент с Баку».

«В этой связи подчеркнута обоюдная готовность к поиску новых возможностей для расширения взаимовыгодных торгово-экономических связей, в том числе посредством реализации перспективных проектов в приоритетных отраслях и направлениях, а также поощрения взаимодействия на уровне регионов», - заявили в МИД Узбекистана.

Согласно внешнеполитическому ведомству, в ходе переговоров особое внимание уделено вопросу дальнейшего углубления культурно-гуманитарных контактов.

«Выражен твердый настрой на активизацию гуманитарных обменов, содействие регулярному проведению совместных культурных мероприятий на территории Узбекистана и Азербайджана, реализацию проектов в сфере туризма», - говорится в сообщении.

В ходе встречи также состоялся обстоятельный обмен мнениями по наиболее важным аспектам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в том числе Организации тюркских государств и Шанхайской организации сотрудничества, добавили в МИД Узбекистана.

Р.Керимов