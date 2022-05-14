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СНГ 14.05.2022 10:30

Президент Беларуси освободил от должности посла в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Польше Владимира Чушева. Соответствующий указ опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

"В соответствии с пунктом 20 статьи 84 Конституции Республики Беларусь освободить Чушева Владимира Николаевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Польша", - говорится в документе.

На фоне обострения отношений Минска с Варшавой и Вильнюсом после президентских выборов 2020 года власти Беларуси в октябре того года отозвали своих послов в Польше и Литве для консультаций. Также было сокращено количество польских и литовских дипломатов, работающих в Беларуси. Белорусские власти обвинили Польшу и Литву в деструктивной позиции и недружественных действиях в отношении Беларуси.

В Варшаве и Вильнюсе после обострения внутриполитической ситуации в Беларуси, вызванного протестами после президентских выборов 2020 года, нашли убежище многие лидеры белорусской оппозиции, включая экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, и противники действующей власти.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛЬША, ПОСОЛ


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