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Внешняя политика 15.05.2022 10:26

Председатель Законодательной палаты парламента Узбекистана прибыл в Азербайджан

Парламентская делегация во главе с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым в воскресенье прибыла в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в отделе по связям с общественностью и прессы Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.

«15 мая с официальным визитом в Азербайджан прибыла парламентская делегация во главе с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев парламентскую делегацию Узбекистана встретили первый заместитель председателя Милли меджлиса Али Гусейнли, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов, послы обеих стран Гусейн Гулиев и Бахром Ашрафханов и другие официальные лица.

В ходе визита, который продлится до 19 мая, делегация из Узбекистана проведет ряд официальных встреч и примет участие в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества, добавили в Милли меджлисе.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ПАРЛАМЕНТ


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