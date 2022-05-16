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ТЭК 16.05.2022 18:50

Нефть перешла к росту

Нефтяные котировки перешли от снижения к росту в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают перспективы предложения топлива на мировом рынке и следят за ситуацией со спросом.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 подорожали на $0,17 (0,15%) - до $111,72 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,58 (0,52%) - до $111,07 за баррель.

С точки зрения предложения главным опасением рынка является возможное введение Европейским союзом эмбарго на закупки российской нефти. По оценкам экспертов, поставки нефти из России могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки, и есть сомнения в том, что другие производители смогут компенсировать такой объем за счет свободных мощностей.

С другой стороны, инвесторов разочаровали слабые статданные из Китая, крупнейшего импортера топлива в мире. Как сообщалось, промпроизводство в КНР в апреле упало на 2,9% в годовом выражении после роста на 5% в марте.

Тем временем розничные продажи в стране в прошлом месяце рухнули на 11,1% в годовом выражении при ожидавшемся падении на 6,1%. Апрельское сокращение розничных продаж стало максимальным с марта 2020 года.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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