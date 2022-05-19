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СНГ 19.05.2022 04:00

Москва и Анкара намерены увеличить количество рейсов авиакомпаний обеих стран в Турцию

Власти РФ и Турции договорились увеличить количество пассажирских авиарейсов в Турцию российскими и турецкими авиакомпаниями, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) по итогам визита в Турцию.

Вопрос о развитии туризма был на повестке встречи Новака с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и министром торговли, председателем турецкой части межправительственной комиссии Турции Мехметом Мушем.

"Сегодня очень подробно мы об этом говорили с министром торговли Турции и с вице-президентом Турции о развитии туризма в Турцию. В прошлом году количество туристов из РФ в Турции составило 4,7 млн человек. В этом году для сохранения такого количества или даже увеличения говорили о необходимости обеспечить транспортное сообщение. Была достигнута договоренность об увеличения количества рейсов как со стороны турецких авиалиний, так и наших компаний", - сказал Новак.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в среду сообщила, что по итогам совместной работы ведомства и Минтранса согласовано 450 дополнительных чартерных рейсов в неделю в Турцию до 1 июля.

"Мы вместе с Минтрансом работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами. На майские 290 рейсов летали каждую неделю в Турцию. На прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении. Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнять обязательства перед туристами", - подчеркнула глава Ростуризма.

Догузова отметила, что из-за санкций долг туроператоров перед туристами, сократившийся к началу этого года после преодоления последствий коронавируса до 5 млрд руб., с введением санкций вырос по зарубежным направлениям до 490 млрд руб.

Как сообщалось, из-за невозможности в прежнем объеме осуществлять перевозки туристов в Турцию на воздушных судах российских авиакомпаний после введения санкций Евросоюза и США турецкие авиаперевозчики предложили увеличить число рейсов в Россию для доставки туристов. В частности, резко нарастила перевозку авиакомпания Turkish Airilines. Однако перед майскими праздниками перевозчик отменил большое число рейсов из-за того, что их не согласовали российские авиационные власти.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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