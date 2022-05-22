Турция разработает новые маршруты для поставки продукции российского АПК

Турция активно использует существующие маршруты и прорабатывает новые для поставки продукции российского АПК, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ по итогам "круглого стола", который прошёл в Стамбуле в рамках деловой миссии российских экспортеров.

Как заявил на мероприятии управляющий турецкой Armada Shipping Махмут Унсал, на которого ссылается центр, в последнее время возросла стоимость перевозок, возникли проблемы со страхованием и обеспечением топливом. Тем не менее, компания активно прорабатывает новые маршруты для расширения возможностей транспортировки грузов между двумя странами.

"Есть турецкие малотоннажные контейнерные суда и есть потенциал в турецких портах. Мы можем организовать новые маршруты между Турцией и Россией. Технически это можно сделать: я уже провел предварительную работу и поговорил с пятью турецкими фирмами", - заявил он.

Около 80% физического и 58% стоимостного объема импорта Турции осуществляется по морю, и в 2011-2021 годах темпы роста турецких морских перевозок намного опережали среднемировой показатель, сообщил генеральный секретарь Ассоциации портовых операторов Ирфан Бильгин.

"Турция, находящаяся на перекрестке трех континентов, может стать портовым хабом для России. Наша ассоциация и турецкие порты готовы быть посредниками, мы всегда сможем найти точки соприкосновения", - пообещал Бильгин.

Например, по его словам, в Турции есть значительные мощности для хранения подсолнечного масла из России, при этом существует возможность работать и на перевалку без складирования.

Важное место в товаропотоке может занять порт Хайдарпаша в Стамбуле, продолжил руководитель морской гавани Хилми Сомнез. "Сейчас мы обсуждаем с Россией вопрос обслуживания грузов, идущих в Азию. Кроме того, у нас есть площадки, которые сейчас не используются, например, склад для хранения семян. Надо их задействовать для транзитных грузов в соответствии с меняющимися условиями", - предложил Сомнез.

Вариантами разработанных транспортных маршрутов, решением финансовых и логистических вопросов поделился управляющий партнер Kay Investment Foreign Trade Абдуллах Ешил. "Турция может стать прекрасным партнером для российских компаний. Есть множество вариантов такого партнерства: работа с турецкими дистрибьюторами, открытие филиала на территории Турции, использование портовых, таможенных складов и свободных зон, создание совместного производства, реэкспорт", - перечислил он.

Ешил подчеркнул, что Турция готова представлять интересы российских компаний и в других странах. Свои услуги в расширении двусторонних торговых взаимоотношений также предложили и представители других турецких компаний.

Как считает замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, выступивший на мероприятии, в современных условиях у Турции появился уникальный шанс нарастить свое присутствие и свою роль на мировом рынке продовольствия и сельхозпродукции. По его мнению, турецкие порты могут служить перевалочной базой для российских компаний, а турецкие шиппинговые компании и флот могут взять на себя значительную часть освободившегося грузового потока.

Как сообщалось, товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией в 2021 году составил $6,179 млрд, что на 30% больше, чем в 2020 году. Экспорт РФ в Турцию вырос на 37,1%, до $4,3 млрд, импорт из Турции - на 16,3%, до $1,877 млрд.