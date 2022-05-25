Расширение TAP позволит удовлетворить 20-25% потребностей Италии в газе - Байрамов

В случае расширения Трансадриатического газопровода (TAP) и удвоения его мощностей до 20 млрд кубометров газа TAP сможет удовлетворить 20-25% газовых потребностей Италии. Об этом в интервью Agenzia Nova заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Он отметил, что в настоящее время TAP обеспечивает примерно 10% газовых потребностей Италии. По словам министра, по состоянию на май текущего года по TAP в Европу транспортировано более 12 миллиардов кубометров газа, из них более 10 миллиардов кубометров - в Италию. В 2022 году в Италию планирутся поставить 9,5 млрд кубометров газа из Азербайджана, отметил Байрамов.
Глава МИД высоко оценил азербайджано-итальянские связи, выразив убежденность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства Баку и Рима.
Байрамов добавил, что Европейский союз (ЕС) и некоторые его государства-члены проявляли заинтересованность в увеличении поставок энергоресурсов из Азербайджана еще до событий в Украине. Так, по его словам, были запросы от некоторых стран относительно расширения Южного газового коридора (ЮГК) до Западных Балкан.
Министр заявил о возможностях Азербайджана и в вопросе поставок электроэнергии в ЕС, в частности в сфере ВИЭ, отметив, что Баку преследует коммерческие интересы на мировом энергорынке и не ставит перед собой цели заменить или конкурировать с другими акторами.
В настоящее время газ из Азербайджана экспортируется по ЮГК в Грузию, Турцию и Европу.
Поставки в Европу начались в конце декабря 2020 года по TAP, являющемуся компонентом ЮГК.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
По прогнозам Минэнерго Азербайджана, в 2022 году экспорт газа из Азербайджана в Турцию по ЮГК составит 8,2 млрд кубометров, в Европу - 9,1 млрд кубометров (без учета спотовых поставок - ИФ-Аз).
В 2021 году Азербайджан экспортировал 19,2 млрд кубометров газа, в том числе свыше 8 млрд кубометров газа - в Европу.
Р.Керимов
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