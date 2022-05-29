Германия планирует предоставить Украине помощь в размере 1 млрд евро

Посол Германии Анка Фельдгузен в воскресенье сообщила, что обсудила с министром финансов Украины Сергеем Марченко предоставление Украине грантовой помощи в размере 1 млрд евро. "Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 млрд евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - написала она в твиттере.

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