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Дальнее зарубежье 29.05.2022 20:37

Германия планирует предоставить Украине помощь в размере 1 млрд евро

Посол Германии Анка Фельдгузен в воскресенье сообщила, что обсудила с министром финансов Украины Сергеем Марченко предоставление Украине грантовой помощи в размере 1 млрд евро.

"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 млрд евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - написала она в твиттере.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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