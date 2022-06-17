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СНГ 17.06.2022 18:29

Президент Казахстана: мир стремительно меняется, в большинстве случаев не в лучшую сторону

Странам ЕАЭС необходимо найти правильные ответы на новые вызовы меняющейся структуры мирового порядка, и постараться извлечь из них максимальную пользу, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

"Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону. Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу в Санкт-Петербурге.

"Наша встреча проходит в особой ситуации повышенной политической и экономической турбулентности. Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками", - отметил глава Казахстана.

По его словам, сдерживающими факторами экономического роста стали изменение климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений.

"Все эти процессы не проходят мимо нашего внимания. Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии "Восток-Запад", "Север-Юг"", - отметил Токаев.

"Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - сказал президент.

По его словам, актуальная задача - сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, МИР, УГРОЗЫ


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