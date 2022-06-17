Байрамов и Лавров подчеркнули важность выполнения пунктов трехсторонних заявлений по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в МИД Азербайджана. "Министры обсудили вопросы двусторонней повестки дня", - отмечается в сообщении. Байрамов и Лавров затронули текущую ситуацию в регионе, в том числе вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув важность полного выполнения пунктов трехсторонних заявлений. "В ходе телефонного разговора стороны договорились продолжить обсуждения в ходе визита Лаврова в Азербайджан", - подчеркнули в МИД. Э.Шафиев

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