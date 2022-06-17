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СНГ 17.06.2022 21:46

Казахстан не признает «ДНР» и «ЛНР» - Токаев

Принцип Казахстана по непризнанию квазигосударств распространяется на "ДНР" и "ЛНР", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Современное международное право, - это устав ООН, - но два основных принципа, заложенных в Устав, в современное время пришли во взаимное противоречие друг с другом: это территориальная целостность государств и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент в своё время видимо не учли, а возможно и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу", - сказал Токаев, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ.

Он отметил: "Конечно же, коль скоро они противоречат друг другу, то есть и непонимание: одни говорят, что территориальная целостность - это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства - это собственное государство, и они могут отделиться по собственному желанию от него".

"Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - продолжил президент Казахстана.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются "ЛНР" и "ДНР". Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - подчеркнул Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ДОНБАСС, НЕПРИЗНАНИЕ


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