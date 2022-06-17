Казахстан не признает «ДНР» и «ЛНР» - Токаев

Принцип Казахстана по непризнанию квазигосударств распространяется на "ДНР" и "ЛНР", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Современное международное право, - это устав ООН, - но два основных принципа, заложенных в Устав, в современное время пришли во взаимное противоречие друг с другом: это территориальная целостность государств и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент в своё время видимо не учли, а возможно и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу", - сказал Токаев, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ.
Он отметил: "Конечно же, коль скоро они противоречат друг другу, то есть и непонимание: одни говорят, что территориальная целостность - это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства - это собственное государство, и они могут отделиться по собственному желанию от него".
"Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - продолжил президент Казахстана.
"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются "ЛНР" и "ДНР". Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - подчеркнул Токаев.
Байрамов и Лавров подчеркнули важность выполнения пунктов трехсторонних заявлений по Карабаху
Госкомиссия: Азербайджан до сих пор передал Армении останки более 1700 армянских военнослужащих
Азербайджан вернул из Ирака и Сирии свыше 360 своих граждан - Госкомиссия
Байден призывает страны мира вместе работать над снижением цен на энергоресурсы
Федрезерв США «четко нацелен» на возврат инфляции к 2% - Пауэлл
Нефть рухнула после заявлений Пауэлла, цена Brent упала ниже $114 за баррель
TikTok будет хранить все личные данные американцев в облачной инфраструктуре Oracle
SpaceX уволила пять сотрудников после распространения ими письма с критикой Илона Маска - СМИ
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar»
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ