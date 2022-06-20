Цены на нефть меняются разнонаправленно

Цены на нефть меняются без единой динамики на торгах в понедельник после резкого падения по итогам пятничной сессии, вызванного опасениями, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:14 в понедельник составляет $113,66 за баррель, что на $0,54 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,5 за баррель, что на $0,06 (0,05%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
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