Цены на нефть меняются разнонаправленно

Цены на нефть меняются без единой динамики на торгах в понедельник после резкого падения по итогам пятничной сессии, вызванного опасениями, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:14 в понедельник составляет $113,66 за баррель, что на $0,54 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,5 за баррель, что на $0,06 (0,05%) ниже итогового значения предыдущей сессии.