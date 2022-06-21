Глава правительства Грузии приглашен на саммит НАТО в Мадриде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на саммит Североатлантического альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде, сообщила во вторник пресс-служба главы грузинского правительства.

Как предполагается, Гарибашвили примет, в частности, участие в специальной встрече Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, на которую также приглашены президенты Финляндии и Южной Кореи, премьеры Австралии, Японии, Новой Зеландии, Швеции, президент Европейского совета и глава Еврокомиссии.

"На саммите в Мадриде между союзниками будет согласована новая стратегическая концепция, в которой будут определены ключевые принципы и цели Североатлантического альянса, чтобы подготовить альянс к более опасному и непредсказуемому миру. Эта концепция укрепит новую политику в отношении России, определит общую основу для вызовов, исходящих от Китая, и укрепит нашу решимость защищать союзников перед лицом всех угроз", - говорится в письме-приглашении Столтенберга.