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Регион 22.06.2022 22:20

Территориальные проблемы не позволяют претендовать Грузии на членство в НАТО - премьер

Неурегулированные территориальные конфликты препятствуют вступлению Грузии в НАТО, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте в среду.

"Членство в НАТО не зависит лишь от нашего желания. Решение принимается консенсусом всех членов организации и одним из препятствующих барьеров являются неурегулированные конфликты. Об этом мне было заявлено в НАТО", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия делает все возможное, чтобы армия страны была лучше подготовлена и соответствовала стандартам НАТО.

"Наша мечта, чтобы единая сильная Грузия стала членом НАТО", - сказал Гарибашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ИРАКЛИЙ ГАРИБАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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