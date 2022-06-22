Территориальные проблемы не позволяют претендовать Грузии на членство в НАТО - премьер

Неурегулированные территориальные конфликты препятствуют вступлению Грузии в НАТО, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте в среду.
"Членство в НАТО не зависит лишь от нашего желания. Решение принимается консенсусом всех членов организации и одним из препятствующих барьеров являются неурегулированные конфликты. Об этом мне было заявлено в НАТО", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что Грузия делает все возможное, чтобы армия страны была лучше подготовлена и соответствовала стандартам НАТО.
"Наша мечта, чтобы единая сильная Грузия стала членом НАТО", - сказал Гарибашвили.
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