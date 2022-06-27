Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.06.2022 09:46

Цены на нефть слабо снижаются, Brent на уровне $113,04 за баррель

Цены на нефть слабо опускаются после уверенного роста в пятницу на сигналах ослабления инфляционного давления в США.

В центре внимания рынка в понедельник - встреча глав государств G7, на которой, вероятно, будут обсуждаться меры ограничения импорта российских энергоресурсов.

Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $113,04 за баррель, что на $0,08 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $3,07 (2,8%), до $113,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,5 за баррель, что на $0,12 (0,11%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,35 (3,2%), до $107,62 за баррель.

"Опасения инвесторов, связанные с возможностью рецессии в экономике в условиях, когда мировые центробанки ужесточают политику, борясь с инфляцией, оказывают давление на рынок", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, слова которого приводит Market Watch.

"Однако, понижательное давление сдерживается устойчивой ограниченностью предложения", - сказал эксперт, добавив, что высокая волатильность нефтяного рынка будет сохраняться, поскольку он находится под влиянием разнонаправленных факторов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась до $111,2 за баррель Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу спроса Brent подешевела до $110 за баррель Цены на нефть сохраняют рост Цены на нефть меняются разнонаправленно Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az