Европейские акции снизились на статданных из США и еврозоны

Фондовые рынки стран Западной Европы закрылись в минусе в среду, инвесторы оценивали макроэкономические статданные из еврозоны и США.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 1,01% и составил 412,81 пункта.

Германский индекс DAX опустился на 1,16%, французский САС 40 - на 0,73%, британский FTSE 100 - на 0,74%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,93% и 0,87% соответственно.

Потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду Минтруда США. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%.

Очередной рекорд инфляции в США повышает вероятность, что Федеральная резервная система США повысит ставку на июльском заседании на очередные 75 б.п. При этом многие трейдеры опасаются, что ставка может быть увеличена сразу на 1 процентный пункт.

Между тем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне выросли на 6,5% в годовом выражении, что стало рекордными темпами подъема за всю историю ведения подсчетов. Инфляция ускорилась по сравнению с майскими 5,8%.

В Германии рост потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в июне замедлился до 8,2% в годовом выражении с 8,7% месяцем ранее. Инфляция в стране начала замедляться после принятия в начале июня правительственных мер по борьбе с ростом цен, которые включают в себя сокращение налогов на топливо, отмечается в докладе Destatis.

Тем временем объем промышленного производства в еврозоне в мае увеличился на 0,8% относительно апреля вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 0,2%. В частности, выпуск потребительских товаров подскочил на 2,7%, средств производства - на 2,5%, потребительских товаров длительного пользования - на 1,4%.

Испанская телекоммуникационная Cellnex Telecom SA объявила о прекращении переговоров о покупке доли в инфраструктурном подразделении германской Deutsche Telekom AG. Бумаги Cellnex снизились в цене на 0,9%.

Французская энергетическая компания Electricite de France SA запросила приостановить торги своими акциями у оператора французской биржи после консультаций с регулятором финансового рынка страны и на фоне намерений правительства по национализации компании.

Швейцарский банк Credit Suisse отложил IPO своего фонда в сфере недвижимости 1a Immo PK из-за неопределенности на финансовых рынках. Акции банка подешевели на 3,8%.

Акции французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole подешевели на 1,9-2,5%. Капитализация автопроизводителей Renault и Stellantis опустилась более чем на 2%.

В числе лидеров падения в составе Stoxx 600 оказались акции производителя полупроводниковых компонентов Nordic Semiconductor ASA (-7,2%), производителя лосося Bakkafrost (-6,1%) и девелопера Entra ASA (-5,8%). Тем временем бумаги химической компании Johnson Matthey подскочили на 11,4%, став лидером роста в индексе.