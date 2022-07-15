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Макроэкономика 15.07.2022 19:47

ВВП Азербайджана в I полугодии вырос на 6,2% - Алиев

Рост ВВП Азербайджана в первом полугодии 2022 года составил 6,2%, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Рост ВВП Азербайджана в первом полугодии составил 6,2%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 9,6%. Промпроизводство выросло на 2,1%, в том числе ненефтяное промпроизводство - на 11,5%. Это очень хорошие результаты", - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года.

По его словам, номинальные денежные доходы выросли на 20%. "Правда, часть этого роста съедает инфляция, которая превысила 12%. Но (рост инфляции - ИФ) - это сегодня общемировая тенденция", - отметил он.

Алиев добавил, что положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле по итогам января-июня составило $12,1 млрд. При этом экспорт вырос более чем в 2 раза, ненефтяной экспорт - более чем на 25%.

"Внешний долг Азербайджана на 1 июля 2022 года составляет 10,7% ВВП, тогда как на 1 июля 2021 года он составлял 16,6% ВВП. Т.е. мы приближаемся к поставленной мною задаче - снижению внешнего долга до 10% ВВП", - подчеркнул президент.

ВВП Азербайджана в 2021 году вырос на 5,6%.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВВП, ДИНАМИКА


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