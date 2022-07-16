В Тбилиси рассчитывают на успех азербайджано-армянских переговоров

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили приветствует проведение в Тбилиси в субботу встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает в субботу пресс-служба премьер-министра Грузии, Гарибашвили на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым выразил надежду, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет успешно, и ее проведение будет способствовать позитивной динамике диалога.

По информации пресс-службы, Гарибашвили и Байрамов выразили надежду, что эта платформа диалога будет содействовать нормализации региональных отношений.

В субботу, как сообщает пресс-служба, Гарибашвили встретился и с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили написал в своем твиттере, что совместные усилия по установлению мира и стабильности в регионе обязательно принесут результаты.