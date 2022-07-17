В Турции подтвердили визит Эрдогана в Иран и встречу с Путиным

В управлении по связям администрации президента Турции в воскресенье подтвердили визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран, пишет агентство "Анадолу".

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18-19 июля посетит Иран с официальным визитом", - ссылаясь на управление, сообщает издание.

Оно отмечает, что в столице Ирана Тегеране во вторник, 19 июля, под председательством президентов двух стран пройдет седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Иран, в ходе которого будут рассмотрены все аспекты турецко-иранских отношений и перспективы расширения двустороннего сотрудничества.

Помимо этого, продолжили в агентстве, в рамках визита будут обсуждены региональные и международные вопросы.

В управлении по связям администрации президента Турции сообщили, что в тот же день Эрдоган примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана, на котором, как ожидается, будут обсуждаться текущие события в Сирии, борьба с террористическими организациями, представляющими угрозу безопасности региона, усилия, способствующие политическому урегулированию кризиса, гуманитарная ситуация и добровольное возвращение сирийцев в страну.

Там отметили, что в рамках саммита президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу. "На полях саммита состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и России", - пишет издание.