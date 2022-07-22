МИД Азербайджана и России подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял спецпредставителя МИД России по нормализации армяно-азербайджанских отношений Игоря Ховаева.
"На встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринятых в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Байрамов и Ховаев подчеркнули важность полной реализации пунктов трехсторонних заявлений, подписанных руководителями Азербайджана, России и Армении, в целях обеспечения мира и безопасности в регионе, отметив важность мобилизации всех усилий для продвижения процесса нормализации и достижения конкретных результатов.
"Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Э.Шафиев
Литовские железные дороги в пятницу возобновляют транзит грузов в Калининград
Глава Volkswagen Герберт Дисс уходит в отставку, его сменит Оливер Блуме из Porsche
В меморандуме РФ-ООН речь идёт об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений - Лавров
"Аэрофлот" планирует возобновить авиасообщение с Таиландом в конце октября
Пограничники Азербайджана конфисковали почти 96 кг наркотиков
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Турция готова помочь Украине при разминировании ее портов - советник турецкого президента
Польский премьер уверен, что в стране не будет перебоев с поставками угля и газа
Эрдоган в беседе с Шойгу отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ