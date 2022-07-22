МИД Азербайджана и России подчеркнули важность полной реализации трехсторонних заявлений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял спецпредставителя МИД России по нормализации армяно-азербайджанских отношений Игоря Ховаева.

"На встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринятых в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов и Ховаев подчеркнули важность полной реализации пунктов трехсторонних заявлений, подписанных руководителями Азербайджана, России и Армении, в целях обеспечения мира и безопасности в регионе, отметив важность мобилизации всех усилий для продвижения процесса нормализации и достижения конкретных результатов.

"Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Э.Шафиев