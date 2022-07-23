В Баку поприветствовали стамбульские договоренности о вывозе зерна

МИД Азербайджана в субботу приветствовал достигнутые в Стамбуле (Турция) договоренности о вывозе зерна.

«Приветствуем подписание соглашения об экспорте зерна и аплодируем успешным посредническим усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», - говорится в твите внешнеполитического ведомства.

В Баку расценили стамбульские договоренности как «важный шаг» в деле обеспечения глобальной продовольственной безопасности и выразили надежду на скорейшее их выполнение.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Р.Керимов