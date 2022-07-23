В Баку поприветствовали стамбульские договоренности о вывозе зерна

МИД Азербайджана в субботу приветствовал достигнутые в Стамбуле (Турция) договоренности о вывозе зерна.
«Приветствуем подписание соглашения об экспорте зерна и аплодируем успешным посредническим усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», - говорится в твите внешнеполитического ведомства.
В Баку расценили стамбульские договоренности как «важный шаг» в деле обеспечения глобальной продовольственной безопасности и выразили надежду на скорейшее их выполнение.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Р.Керимов
Глава ЦБА встретился с руководителями коммерческих банков
AZAL открыл продажи билетов на рейсы в Нью-Дели с 9 августа
Африканские страны должны сократить зависимость от импорта зерна - президент ЮАР
На границе Азербайджана с Россией и Грузией произошло землетрясение
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн - университет Хопкинса
В Северной Корее третий день подряд выявили менее 200 заболевших лихорадкой
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Более 15 человек погибли в результате наводнений на юге Ирана
Путин наградил Мирзиёева орденом Александра Невского
Военные из США и Великобритании примут участие в учениях в Финляндии
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ