Алиев выразил соболезнования Зурабишвили в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Гудаури

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с гибелью людей в результате крушения вертолета в Гудаури.
«Глубоко опечалены известием о гибели членов экипажа и спасателей в результате крушения в Гудаури вертолета, принадлежавшего пограничной полиции. В связи с этой тяжелой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы государства.
В МВД Грузии ранее сообщили, что в пятницу в ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы потерял управление и упал на землю. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики.
Министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури рассказал, что погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета, который потерпел крушение у горного курорта Гудаури. Он также сообщил, что погиб и один иностранный турист, летевший на параплане вместе с инструктором, ради чего и была организована спасательная операция с участием вертолета.
Р.Керимов
Алиев утвердил межправсоглашение Азербайджана и Литвы о международных автоперевозках
Жапаров предложил подписать документы по строительству ж/д «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» на сентябрьском саммите ШОС
«Газпром» прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора
Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области пенсионного обеспечения
Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании
В Азербайджане несколько выросла суточная заболеваемость COVID-19
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
В ЕС заявили, что только проведение назревших реформ стабилизирует ситуацию в Ливане
В МИД РФ прокомментировали принятие СБ ООН резолюции, смягчающей оружейного эмбарго в отношении ЦАР
В США выразили надежду на скорое исполнение соглашения о вывозе зерна из Украины
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Разговор по душам с членами управленческой команды AccessBank-а
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ