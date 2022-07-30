Алиев выразил соболезнования Зурабишвили в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Гудаури

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил письмо с соболезнованиями президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с гибелью людей в результате крушения вертолета в Гудаури.

«Глубоко опечалены известием о гибели членов экипажа и спасателей в результате крушения в Гудаури вертолета, принадлежавшего пограничной полиции. В связи с этой тяжелой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы государства.

В МВД Грузии ранее сообщили, что в пятницу в ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы потерял управление и упал на землю. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики.

Министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури рассказал, что погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета, который потерпел крушение у горного курорта Гудаури. Он также сообщил, что погиб и один иностранный турист, летевший на параплане вместе с инструктором, ради чего и была организована спасательная операция с участием вертолета.

Р.Керимов