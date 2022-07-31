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Происшествия 31.07.2022 19:26

В Азербайджане у границы с Ираном произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в воскресенье на территории Азербайджана недалеко от границы с Ираном. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18:35 по бакинскому времени (17:35 МСК) на территории Джалилабадского района страны.

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 18:35 по местному времени в 20 км к западу от Джалилабадской сейсмологической станции на территории Джалилабадского района зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Местные жители не ощутили подземных толчков, отметили сейсмологи.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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