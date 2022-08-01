Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы - Минобороны Турции

Первое судно с украинским зерном на борту в понедельник покинуло порт Одессы, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным агентства "Анадолу", это судно идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Ливан.

В Минобороны Турции указали, что сухогруз Razoni нагружен кукурузой. В ООН со своей стороны подтвердили, что судно перевозит более 26 тыс. тонн кукурузы.

"Анадолу" в свою очередь отмечает, что судно, как ожидается, прибудет во вторник в Стамбул, где пройдет проверку, после чего сможет отправиться далее по маршруту.