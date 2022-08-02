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ТЭК 02.08.2022 20:58

Азербайджан может стать еще одним источником поставки газа по Трансбалканскому коридору - "Оператор ГТС Украины"

Украина сообщила об участии в организации возможности реверсных поставок газа по Трансбалканскому коридору. Ранее, до запуска "Турецкого потока", по этому маршруту российский газ транспортировался на юг Европы и в Турцию.

Как сообщается на сайте компании "Оператор ГТС Украины", с 1 августа обеспечена возможность увеличения объемов измерения природного газа в точке соединения с Молдавией "Гребеники" в 1,5 раза - с 3,96 до 6,12 млн куб. м в сутки.

Как отметили в компании, увеличение объемов измерения природного газа в перспективе открывает более широкие возможности как для украинских, так и для европейских трейдеров. Так, заказчики стран ЕС смогут импортировать через Трансбалканский коридор газ из СПГ-терминалов в Греции и Турции через территорию Украины в Венгрию, Словакию, Польшу.

"Преимущества (. . .) будут иметь и наши коллеги из Румынии и Молдавии, в частности: доступ к новым рынкам, большие объемы газа в системе", - отметили в ОГТСУ.

По информации оператора, потенциально мощность газопровода можно расширить до 20 млрд кубометров в год. "Для этого крайне важно, чтобы болгарский и турецкий операторы подписали соглашение о взаимодействии, а Молдавия ввела виртуальный реверс природного газа, предусмотренный европейским законодательством", - говорится в сообщении.

Для осуществления транспортировки по этому маршруту заказчики должны забронировать мощности с юга на север в точках соединения между Турцией и Болгарией (или Грецией и Болгарией в зависимости от того, из какого СПГ-терминала будет осуществляться импорт), Болгарией и Румынией, Украиной и Румынией. а также Молдавией и Украиной.

"Еще одним возможным источником поставки газа по Трансбалканскому коридору может стать Азербайджан, который также заинтересован в расширении экспорта в регион", - утверждают в ОГТСУ.

"Надеемся, что наши международные партнеры также сделают ответные шаги для скорейшего запуска Трансбалканского направления. Он будет способствовать ускорению отказа стран Европы от российского газа, что укрепит энергетическую ситуацию в регионе", - заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, слова которого приведены в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ, ТРУБОПРОВОД, УКРАИНА


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