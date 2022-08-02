Украина сообщила об участии в организации возможности реверсных поставок газа по Трансбалканскому коридору. Ранее, до запуска "Турецкого потока", по этому маршруту российский газ транспортировался на юг Европы и в Турцию.
Как сообщается на сайте компании "Оператор ГТС Украины", с 1 августа обеспечена возможность увеличения объемов измерения природного газа в точке соединения с Молдавией "Гребеники" в 1,5 раза - с 3,96 до 6,12 млн куб. м в сутки.
Как отметили в компании, увеличение объемов измерения природного газа в перспективе открывает более широкие возможности как для украинских, так и для европейских трейдеров. Так, заказчики стран ЕС смогут импортировать через Трансбалканский коридор газ из СПГ-терминалов в Греции и Турции через территорию Украины в Венгрию, Словакию, Польшу.
"Преимущества (. . .) будут иметь и наши коллеги из Румынии и Молдавии, в частности: доступ к новым рынкам, большие объемы газа в системе", - отметили в ОГТСУ.
По информации оператора, потенциально мощность газопровода можно расширить до 20 млрд кубометров в год. "Для этого крайне важно, чтобы болгарский и турецкий операторы подписали соглашение о взаимодействии, а Молдавия ввела виртуальный реверс природного газа, предусмотренный европейским законодательством", - говорится в сообщении.
Для осуществления транспортировки по этому маршруту заказчики должны забронировать мощности с юга на север в точках соединения между Турцией и Болгарией (или Грецией и Болгарией в зависимости от того, из какого СПГ-терминала будет осуществляться импорт), Болгарией и Румынией, Украиной и Румынией. а также Молдавией и Украиной.
"Еще одним возможным источником поставки газа по Трансбалканскому коридору может стать Азербайджан, который также заинтересован в расширении экспорта в регион", - утверждают в ОГТСУ.
"Надеемся, что наши международные партнеры также сделают ответные шаги для скорейшего запуска Трансбалканского направления. Он будет способствовать ускорению отказа стран Европы от российского газа, что укрепит энергетическую ситуацию в регионе", - заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, слова которого приведены в сообщении.
Евросоюз призывает Армению и Азербайджан не упустить исторический шанс к примирению - Клаар
Гасанов и Шойгу провели телефонные переговоры
Баку и Ташкент отмечают наличие широкого потенциала для развития сотрудничества
KLM ограничит продажу билетов из Амстердама в сентябре и октябре
Российские туристы стали лидерами по турпотоку в Анталью в июле
В Азербайджане суточное число заражений COVID-19 превысило 530
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Около 700 нелегалов пересекли Ла-Манш в течение одного дня
У Байдена вновь начался кашель, тест на коронавирус все еще положительный
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ