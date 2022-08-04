Россия и Турция обсудили взаимодействие в ключевых отраслях экономики

Россия и Турция выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики, сообщается на сайте кабинета министров РФ по итогам встречи в Турции вице-премьера Александра Новака и министра торговли Турции Мехмета Муша, являющихся сопредседателями межправительственной комиссии двух стран.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности, функционирование газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", строительство АЭС "Аккую".

Также в ходе переговоров сопредседатели российско-турецкой МПК затронули вопросы транспортной логистики, промышленности, сельского хозяйства и туризма.

"Было отмечено, что сотрудничество России и Турции находится на высоком уровне и продолжает развиваться", - говорится в сообщении.