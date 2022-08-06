Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу подтвердил, что он и президент РФ Владимир Путин накануне достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях.
"Мы согласовали с Путиным оплату в рублях по торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".
Президент Турции также упомянул сотрудничество с РФ в сфере обеспечения вывоза зерна из Украины морским путем и сообщил, что "на очереди около 20 кораблей".
По словам Эрдогана, он говорил Путину, что Турция готова принять его возможные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью добиться мира в регионе.
Кроме того, Эрдоган заявил о намерении лично проинспектировать строящуюся в Турции АЭС "Аккую", а затем рассказать Путину о ситуации на объекте и вместе определить дальнейшие шаги.
Президент добавил, что по приглашению Путина собирается участвовать во встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая намечена на сентябрь в Узбекистане.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия и Турция переходят на оплату поставок российского газа в рублях, соответствующая договоренность была достигнута в пятницу на переговорах президентов двух стран в Сочи.
Он напомнил, что Россия поставляет в Турцию ежегодно порядка 26 млрд кубометров газа.
"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", - подчеркнул Новак.
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