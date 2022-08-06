Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 88.54 -2.12 Brent 94.12 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Регион 06.08.2022 17:22

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу подтвердил, что он и президент РФ Владимир Путин накануне достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях.

"Мы согласовали с Путиным оплату в рублях по торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Президент Турции также упомянул сотрудничество с РФ в сфере обеспечения вывоза зерна из Украины морским путем и сообщил, что "на очереди около 20 кораблей".

По словам Эрдогана, он говорил Путину, что Турция готова принять его возможные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью добиться мира в регионе.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении лично проинспектировать строящуюся в Турции АЭС "Аккую", а затем рассказать Путину о ситуации на объекте и вместе определить дальнейшие шаги.

Президент добавил, что по приглашению Путина собирается участвовать во встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая намечена на сентябрь в Узбекистане.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия и Турция переходят на оплату поставок российского газа в рублях, соответствующая договоренность была достигнута в пятницу на переговорах президентов двух стран в Сочи.

Он напомнил, что Россия поставляет в Турцию ежегодно порядка 26 млрд кубометров газа.

"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", - подчеркнул Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ГАЗ


Похожие новости


РФ и Турция привержены суверенитету и территориальной целостности Ливии - заявление Москва и Анкара подтверждают решимость вместе бороться с терроризмом в Сирии Путин и Эрдоган достигли важных решений по сотрудничеству в экономике, прежде всего в энергетике - Новак Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях, сообщил Новак Путин и Эрдоган отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров - заявление Путин и Эрдоган договорились провести следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня в Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az