Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу подтвердил, что он и президент РФ Владимир Путин накануне достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях.

"Мы согласовали с Путиным оплату в рублях по торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Президент Турции также упомянул сотрудничество с РФ в сфере обеспечения вывоза зерна из Украины морским путем и сообщил, что "на очереди около 20 кораблей".

По словам Эрдогана, он говорил Путину, что Турция готова принять его возможные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью добиться мира в регионе.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении лично проинспектировать строящуюся в Турции АЭС "Аккую", а затем рассказать Путину о ситуации на объекте и вместе определить дальнейшие шаги.

Президент добавил, что по приглашению Путина собирается участвовать во встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая намечена на сентябрь в Узбекистане.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия и Турция переходят на оплату поставок российского газа в рублях, соответствующая договоренность была достигнута в пятницу на переговорах президентов двух стран в Сочи.

Он напомнил, что Россия поставляет в Турцию ежегодно порядка 26 млрд кубометров газа.

"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", - подчеркнул Новак.