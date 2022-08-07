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СНГ 07.08.2022 11:30

Еще четыре судна с украинским зерном взяли курс на Стамбул

Сразу четыре судна с зерном вышли в воскресенье утром из Одессы и Черноморска и направляются в Стамбул, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Суда "Mustafa Necati", "Star Helena" и "Glory" вышли по "зерновому коридору" из Черноморска, а сухогруз "Riva Mind" - из Одессы.

1 августа по согласованному Россией, Украиной, Турцией и ООН "зерновому коридору" проследовало первое судно с зерном из Украины. Как сообщили тогда в Минобороны РФ, "1 августа около 9:20 мск (10:20 по бакинскому времени) судно "Разони" под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" вышло из порта Одессы. На борту судна "Разони" груз кукурузы...".

Через несколько дней из Украины, как сообщалось, отбыли еще три сухогруза с кукурузой.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ЗЕРНО


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