Лукашенко потребовал запустить на полную мощность БелАЭС, которая на ремонте с апреля

Белорусская атомная станция (БелАЭС) должна заработать на полную мощность, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Надо серьезно взяться за эти вопросы и закончить это все. Закончить эту волокиту, принципиально разобраться. И БелАЭС должна заработать на полную мощность. Тоже хвосты надо эти отсекать", - сказал Лукашенко, принимая в понедельник нового вице-премьера, куратора ТЭК Петра Пархомчика.

Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, уточнил, что наряду с выводом БелАЭС на полную мощность, ожидает от нового вице-премьера завершения двух масштабных инвестпроектов на двух белорусских НПЗ - в Мозыре и Новополоцке.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля на энергоблоке ведется первый планово-предупредительный ремонт. Ранее Минэнерго заявляло, что ремонт будет завершен в конце июля.

На втором энергоблоке в конце декабря прошлого года стартовал этап физического пуска. Его ввод запланирован к концу 2022 года. Строительная готовность второго энергоблока на начало лета составляла 96%.