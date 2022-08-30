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СНГ 30.08.2022 16:26

Лояльность к власти станет главным условием деятельности политических партий в Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия регистрации и деятельности общественных объединений и политических партий в стране. По его мнению, это должны быть конструктивные партнерские отношения с властью.

Лукашенко акцентировал внимание на формулировке - именно с властью, а не с государством, так как будь то партии или церковь существуют внутри государства и составляют единое целое, отметили в пресс-службе главы государства.

"В данном вопросе важен четкий подход: гражданскому обществу необходимо соотносить свои действия с государственной политикой (вот и соотношение - в рамках принятого ВНС решения). Поэтому следует внедрять различные формы взаимодействия государственных и общественных структур. Высшей формой станет Всебелорусское народное собрание", - добавил Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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