Лояльность к власти станет главным условием деятельности политических партий в Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия регистрации и деятельности общественных объединений и политических партий в стране. По его мнению, это должны быть конструктивные партнерские отношения с властью.

Лукашенко акцентировал внимание на формулировке - именно с властью, а не с государством, так как будь то партии или церковь существуют внутри государства и составляют единое целое, отметили в пресс-службе главы государства.

"В данном вопросе важен четкий подход: гражданскому обществу необходимо соотносить свои действия с государственной политикой (вот и соотношение - в рамках принятого ВНС решения). Поэтому следует внедрять различные формы взаимодействия государственных и общественных структур. Высшей формой станет Всебелорусское народное собрание", - добавил Лукашенко.