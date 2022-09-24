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Внешняя политика 24.09.2022 11:14

Байрамов выступит на Генассамблее ООН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу выступит на Генеральной ассамблее (ГА) ООН.

Согласно опубликованному расписанию, с которым ознакомился «Интерфакс-Азербайджан», Байрамов выступит первым на вечерней сессии.

Общие прения в рамках 77-й сессии ГА ООН проходят в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке (США) с 20 по 26 сентября 2022 года.

Байрамов ранее отправился с визитом в США для участия в 77-ой сессии ГА ООН, сообщили 19 сентября в МИД Азербайджана. В Нью-Йорке глава внешнеполитического ведомства проводит ряд встреч и принимает участие в различных мероприятиях.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ООН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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