Эрдоган заявляет о желании организовать встречу президентов РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что хотел бы способствовать проведению встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Турция выступает за организацию встречи президентов РФ и Украины", - приводит в понедельник информагентство "Анадолу" слова Эрдогана.
Он отметил, что диалог Турции как с РФ, так и с Украиной приносит успехи, и назвал в качестве примера такого достижения соглашение по "зерновому коридору", по которому с Украины вывезли уже более 5 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, Эрдоган упомянул ситуацию в регионе в контексте отношений Анкары с Грецией. Он отметил, что наращивание военного потенциала Афин, а также "политическая и экономическая поддержка, не превратят Грецию в ровню Турции".
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