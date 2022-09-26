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Регион 26.09.2022 20:10

Эрдоган заявляет о желании организовать встречу президентов РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что хотел бы способствовать проведению встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Турция выступает за организацию встречи президентов РФ и Украины", - приводит в понедельник информагентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Он отметил, что диалог Турции как с РФ, так и с Украиной приносит успехи, и назвал в качестве примера такого достижения соглашение по "зерновому коридору", по которому с Украины вывезли уже более 5 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Эрдоган упомянул ситуацию в регионе в контексте отношений Анкары с Грецией. Он отметил, что наращивание военного потенциала Афин, а также "политическая и экономическая поддержка, не превратят Грецию в ровню Турции".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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