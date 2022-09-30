Швеция сняла запрет на экспорт оружия в Турцию

Инспекционное управление по стратегическим товарам Швеции в пятницу объявило о решении возобновить выдачу разрешений на экспорт оружия в Турцию, сообщают европейские СМИ.

Снятие запрета на экспорт вооружения было одним из условий, которые Анкара выдвигала для ратификации вступления Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия ввели соответствующий запрет в 2019 году из-за операции Турции против курдских "Отрядов народной самообороны" в Сирии.