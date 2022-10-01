Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обещаниях Турции перед вступлением в НАТО

Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"До тех пор, пока не будут выполнены данные нашей стране обещания, мы не изменим нашу принципиальную позицию. Мы внимательно отслеживаем то, выполняют ли Швеция и Финляндия свои обещания. А затем, конечно, наш парламент примет финальное решение", - приводят его слова западные СМИ.

На данный момент вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали это Турция и Венгрия.