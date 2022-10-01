Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 81.23 -0.92 Brent 88.49 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.10.2022 22:40

Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обещаниях Турции перед вступлением в НАТО

Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"До тех пор, пока не будут выполнены данные нашей стране обещания, мы не изменим нашу принципиальную позицию. Мы внимательно отслеживаем то, выполняют ли Швеция и Финляндия свои обещания. А затем, конечно, наш парламент примет финальное решение", - приводят его слова западные СМИ.

На данный момент вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали это Турция и Венгрия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО


Похожие новости


Швеция сняла запрет на экспорт оружия в Турцию В Хельсинки пройдут переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО Анкара согласилась поддержать кандидатуры Швеции и Финляндии на вступление в НАТО Столтенберг сообщил о договоренности продолжить на следующей неделе переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Эрдоган рассказал Столтенбергу, что следует сделать Швеции и Финляндии для вступления в НАТО Состоялись переговоры представителей Турции, Финляндии и Швеции о членстве в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az