Денежная база в Азербайджане за 9 месяцев сократилась на 10%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 сентября 2022 года составляет 16 млрд 144,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец декабря 2021 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 937,6 млн манатов. Таким образом, денежная база за 9 месяцев сократилась на 10%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в сентябре 2022 года денежная база в Азербайджане сократилась на 59,9 млн манатов или на 0,4%.

В 2021 году денежная база в Азербайджане выросла на 32,2%.

Х.Насирзаде