Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.10 $/bbl +/- WTI 83.63 +4.14 Brent 88.86 +3.72

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 04.10.2022 15:47

Денежная база в Азербайджане за 9 месяцев сократилась на 10%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 сентября 2022 года составляет 16 млрд 144,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец декабря 2021 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 937,6 млн манатов. Таким образом, денежная база за 9 месяцев сократилась на 10%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в сентябре 2022 года денежная база в Азербайджане сократилась на 59,9 млн манатов или на 0,4%.

В 2021 году денежная база в Азербайджане выросла на 32,2%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ДЕНЕЖНАЯ, БАЗА


Похожие новости


Денежная база в Азербайджане за 8 месяцев сократилась на 9,7% Денежная база в Азербайджане за 7 месяцев сократилась на 10% Денежная база в Азербайджане в I полугодии сократилась на 13% Денежная база в Азербайджане в январе-мае сократилась на 17%, в мае – выросла на 2,2% Денежная база в Азербайджане в I квартале сократилась на 20%, в марте – выросла на 3% Денежная база в Азербайджане за январь-февраль сократилась на 22%, в феврале - на 0,7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az