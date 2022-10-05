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Регион 05.10.2022 10:55

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему вместо карт «Мир»

Турция предложила использовать свою национальную платежную систему Troy вместо карт "Мир", пишет газета Aydinlik со ссылкой на источники.

По данным издания, центральные банки двух стран обсуждают этот вопрос.

Ранее представители туриндустрии Турции предложили запустить для российских туристов систему депозитных карт, действующих во время отдыха в стране. Такую карту россияне смогли бы оплачивать рублями в России вместе с пакетом туроператора, а затем использовать ее для оплаты покупок и услуг, сообщала турецкая газета Sabah.

До сентября 2022 года картой "Мир" можно было расплачиваться, а также снимать наличные в терминалах пяти турецких банков. В начале сентября у отдыхающих в Турции российских туристов появились сложности с использованием карты. Позже об отказе от работы с российской платежной системой заявили сначала частные банки IsBank и DenizBank, а 27 сентября к ним присоединились три государственных - Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Таким образом в Турции больше не осталось банков, которые принимают российские карты "Мир".

Как пояснили кредитные организации, эти решения приняты в связи с предупреждением OFAC, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПЛАТЕЖИ, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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