Азербайджан, Россия, Иран и страны Центральной Азии подписали заявление о сотрудничестве в области транзита

Представители Азербайджана, Ирана, России и стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - после двух дней обсуждений в воскресенье подписали по итогам прошедшей в Иране конференции заявление с целью развития сотрудничества в области транзита, сообщает иранское информагентство IRNA.

Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми отметил, что министры и другие представители стран-участниц «приняли конструктивные решения в целях содействия координации и сотрудничеству в области транзита и транспорта».

Государства-участники конференции подчеркнули необходимость развития транзита, унификации тарифов и выдачи годовых виз для водителей, занимающихся транзитом, приводит агентство слова главы иранского ведомства.

Гасеми добавил, что конференция, которая проводилась по инициативе Ирана, будет проходить раз в полгода.

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