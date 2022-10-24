Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.10 $/bbl +/- WTI 84.58 -0.47 Brent 93.26 -0.24

Дальнее зарубежье 24.10.2022 23:58

SpaceX готовит к запуску новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 28 октября по московскому времени должна стартовать на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщило специализированное издание Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния 27 октября в часовое временное окно, которое открывается в 15:01 по времени Тихоокеанского побережья США.

Он станет 66-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и третьим в октябре.

SpaceX запустила уже 3505 спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет сеть Starlink доступна пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ЗАПУСК


Похожие новости


SpaceX планирует запустить на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink NASA выбрало SpaceX для вывода космической обсерватории the Roman Space Telescope на орбиту Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink SpaceX уволила пять сотрудников после распространения ими письма с критикой Илона Маска - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az